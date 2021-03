Korruptsioonis kahtlustatav ettevõtja Hillar Teder pääseb vahi alt

Vaidlustamise korral oleks Tederi vabanemine lükkunud tulevikku. Teder jääb vabanedes elektroonilise valve alla.

Ringkonnakohus määras elektroonilise valve tähtajaks neli kuud. Elektroonilise valve tähtaeg hakkab kulgema elektroonilise valve seadme paigaldamise päevast.

Kui Teder ei allu elektroonilisele valvele, asendatakse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel elektrooniline valve vahistamisega.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ütles ERR-ile, et ringkonnakohus nõustus prokuratuuriga, et Tederi puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning tema vahistamine on põhjendatud. Siiski leidis kohus, et Tederist tulenevat uute kuritegude toimepanemise ohtu saab ära hoida ka elektroonilise järelevalvega.

"Ringkonnakohtu argumendid on prokuratuurile veenvad ning prokuratuur ei pea nende ümberlükkamist praeguses menetlusfaasis vajalikuks. Seetõttu otsustasime ringkonnakohtu määrust mitte vaidlustada. Kui kohtueelse menetluse kestel peaksid ilmnema asjaolud, mis viitavad Tederi vahistamise vajadusele, on meil võimalik seda maakohtult uuesti taotleda," ütles Pern.