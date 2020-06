Korrakaitsjad jaanipäevast: tabatud joobes juhtide arv oli kõigest pea neljandik tavapärasest kvoodist

PPA operatiivjuht Tago Trei sõnas, et möödunud ööpäev sarnanes mõne mööndusega tavapärasele nädalavahetuse päevale.

” Hea meel näha, et enamus inimesi said jaanipühasid siiski rahulikult oma lähedaste ringis tähistada ning jäid terveks.

"Suurem osa väljakutsetest olid seotud joobes inimestega, kes püüdsid koduste või teistega tekkinud konflikte vägivallaga lahendada,“ kirjeldas ta möödunud tööpäeva.

Neist üks tõsisemaid vahejuhtumeid leidis aset täna öösel Paldiskis, kus esialgsetel andmetel oli naine oma meest tüli käigus noaga löönud. Naine peeti kinni ja mees viidi haiglasse. Politseile teadaolevalt ei ole tema seisund eluohtlik.

Lisaks sai politsei eile õhtul väljakutse Mustamäele, kus kaks meest ründasid noaga 28-aastast meest ning võtsid talt rahakoti. Kiirabi andis mehele esmaabi, tema vigastus ei olnud õnneks tõsine. Juhtunu üksikasju uurib politsei edasises menetluses.

Statistika 23.06 väljakutsetest. Politsei- ja piirivalveamet

Avalike jaanitulede puudumine = vähem joobes juhte?

Politseist märgiti, et ööpäeva vältel vajas turvalist öömaja kainestuskambris ligi poolsada inimest, kes olid alkoholi liigtarvitanud. Samuti kõrvaldati liiklusest 27 joobes juhti.

„Varasematel aastatel on jaanipäeval tabatud joobes juhtide arv küündinud kohati sajani või üle sellegi. Kuna suurem osa neist on tabatud suurematelt avalikelt jaanituledelt, mida tänavu ei toimunud, on langustrend osaliselt sellega selgitatav,“ märkis politsei operatiivjuht.

Joobes peaga hoiduda ka rattasadulast

Liikluses möödunud ööpäeval keegi elu ei kaotanud. Küll juhtus päeva vältel 10 avariid, milles sai viga 12 inimest. Peaasjalikult sattusid avariidesse jalgratturid ning seda kas tähelepanematuse või joobe tõttu.

„Hea meel näha, et enamus inimesi said jaanipühasid siiski rahulikult oma lähedaste ringis tähistada ning jäid terveks. Politsei jaoks ei ole aga jaanipühade aegne töö veel lõppenud. Praegu jätkame Eesti eripaigus politseioperatsioonidega liikluse rahustamiseks ja sõidukijuhtide kainuse kontrollimiseks. Samuti on teada, et mõned jaanipeod käivad praegugi edasi ning seda arvesse võttes oleme ka oma töö ja tegevused vastavalt planeerinud,“ kinnitas politseijuht.