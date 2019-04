Korduvalt purjuspäi rooli istunud meest karistati šokivangistuse ja juhtimisõiguse äravõtmisega

6. aprilli keskpäeval märkas patrull Tartumaal Elva vallas liikumas kahtlase sõidustiiliga Audit. Patrull peatas Elva teel liikunud sõiduki ning juhi kontrollimisel ilmnes, et roolikeeraja oli alkoholi tarvitanud. Politseinikud kõrvaldasid 52-aastase mehe juhtimiselt ning toimetasid ta otsejoones arestimajja kohut ootama.

Lõuna prefektuuri politseikapten Anita Peiponen kinnitas, et nädalavahetusel joobnuna juhtimiselt tabatud mees on liiklusalaste rikkumistega politsei huviorbiiti sattunud ka varem. „Paraku ei ole senised karistused täitnud oma eesmärki, mistõttu otsustati mehele taotleda nii vangistust kui ka sõiduki konfiskeerimist. „Politsei jätkab tööd selle nimel, et liiklemine meie teedel muutuks turvalisemaks ja kui selleks on vaja rakendada karmimaid meetmeid, siis seda ka teeme,“ ütles Peiponen ja tõi näiteks, et ainuüksi Tartumaal on tänavu konfiskeeritud juba 11 roolijoodiku sõiduvahend.