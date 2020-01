Kõmmari tapmisprotsessi esimene päev näitas juhtumi keerukust

„Tuleb tõdeda, et see on äärmiselt keeruline juhtum,” tõdes kohtus ka muusiku tapmses süüdistatava Karel Šmutovi kaitsja Sirje Must kohtus.

Nagu prokurör süüdistusakti esitades kirjeldas, läks Raivo Rätte 2018. aasta 18. juulil südaöö paiku enda ja eksabikaasa ühisesse koju Tallinnas Nõmmel selleks, et kontrollida, milline on kodune olukord. Mehe endine abikaasa Palmi, kellest ta lahutas sama aasta aprillis, ei teadnud midagi sellest, et Raivo Rätte samal õhtul saabuma peaks. Rätte nägi maja juures oma endise naise uue elukaaslase Karel Šmutovi autot, haaras hoovis olevast kuurist kaasa metallist sõrgkangi, sisenes majja ja ründas selle kangiga oma endist naist ja tema uut elukaaslast, põhjustades vigastusi.

Süüdistuse järgi sundis Raivo Rätte seejärel Karel Šmutovi õue minema, autosse istuma. Prokuröri kinnitusel jäi Rätte seejärel seisma aia juurde, Šmutov käivitas auto ja sõitis seejärel Rättele tahtlikult otsa, põhjustades surmavad vigastused.

Istungil avaldatud häirekeskuse kõnede lindistustel, kus rääkisid vahetult pärast juhtunut nii Šmutov, Palmi Rätte kui üks nende naaber, avaldus siiski hoopis teine versioon, mille kohta peaks suuremat selgust tooma järgmised kohtupäevad.

Raivo Rätte sai igal juhul otsasõidu tagajärjel väga rängalt viga. Lahkamisel tuvastati tal vigastused üle keha - tömptraumad kaelas, kehas, jäsemetel, ajuvigastus ja skeletiluude hulgimurrud. Ta suri umbes neli tundi pärast vigasaamist haiglas.