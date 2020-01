Kõmmari tapmises süüdistatav jõuab homme kohtu ette, muusiku varasemat käitumist Soomes uurima ei hakata

Rätte kaotas elu 2018. aasta 19. juulil, kui toona 27-aastane Šmutov talle autoga otsa sõites raskeid vigastusi tekitas. Raskelt vigastatud Rätte elu ei suudetud haiglas enam päästa.

Sel ööl sai häirekeskus teate, et Nõmmel Kivi tänaval ründab 48-aastane mees 27-aastast meest ja 40-aastast naist. Sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid Kivi tänavalt avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest 48-aastase raskelt vigastatud Rätte.

Kogutud tõendite põhjal edastas prokuratuur eelmise aasta lõpul kohtule Karel Šmutovile esitatud süüdistuse, mille kohaselt ei olnud tegemist õnnetuse ega enesekaitsega, vaid mees pani toime tapmise. Süüdimõistmise korral ootab Šmutovit kuue- kuni 15-aastane vangistus.

Eesti Ekspress kirjutas mullu novembris, et Kõmmari tapmisprotsessil on oluliseks küsimuseks see, kas surnud muusik oli agressiivne. "Rätte isiksus, tema käitumine ja tervislik seisund omab väga olulist tähtsust," rääkis süüdistatava advokaat Sirje Must kohtus eelistungil. "Et saada teada, mis võis olla sündmuste käimapanevaks jõuks, on vaja võimalikult palju informatsiooni," selgitas ta ning taotles Rätte käitumise põhjalikumat uurimist. Selle tarbeks esitas ta kohtule taotlused uurimaks Rätte Facebooki-sõnumeid oma eksnaisele ja ühele tuttavale ning kogumaks infot Rätte elust Soomes.