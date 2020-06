Kui Allikvee oli kahtlustuse saanud, kommenteeris Kõlvart, et sellise kahtlustusega ei ole võimalik Allikveel jätkata suure linnaasutuse juhina. Siiski muutis koroonakriis olukorda ja Allikvee pandi piiratud volitustega siiski haiglat juhtima.

Kõlvart ütles, et tema otsus on õiguskaitseorganitega läbi arutatud ning need mõistavad, miks linnal Allikveed vaja on. „Ralf Allikvee volitused jäävad ka edaspidi osaliselt piiratuks, kuid ITK vajab tema kompetentsi ja kogemusi,” ütles pealinna meer märtsis.