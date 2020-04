Kolme päevaga kõrvaldati roolist 70 alkoholi tarvitanud juhti

Põhja prefekt Kristian Jaani kinnitas, et politsei eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid tagada piirangute täitmine ja seeläbi takistada viiruse kiiret levikut. "Paraku on ette tulnud neid olukordi, kus inimene piirangutest ei hooli ning seda ka pärast esimest hoiatust. Tuletan inimestele meelde, et praegu on olulisem kui kunagi varem üksteist hoida, hoolida ja märgata abivajajat. Oleme kõik koos selles olukorras ja igaüks meist saab anda panuse, püsides võimalikult palju kodus, et elu tavapärases rütmis taastuks nii pea kui võimalik," ütles Jaani.

Politsei jaoks on praegu kõik päevad väga töised. Keskmiselt töötab üle Eesti kolmandiku võrra rohkem patrulle kui tavaliselt. "Ikka selleks, et inimesi abistada ning teha kõik võimalik, et viiruse levikut peatada," ütles Malva.

Jätkuvad ka kõik politsei tavapärased tööd turvalisuse, avaliku korra ja liiklusohutuse tagamiseks. “Kuna me liikluses praegu „Kõik puhuvad“ reide ei korralda, siis keskendume joobekontrollidele tavapärase liiklusjärelevalve käigus, ning saab öelda, et üsna tulemuslikult – möödunud kolme päevaga kõrvaldasime roolist 70 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti,” viitas Malva.

Lähisuhtevägivalla kohta sai politsei kolme päevaga 145 teadet. Võrdluseks, nädal varem, 5.-7. aprillil oli selliseid teateid 186. Seega, teatamiste arv ei ole suurenenud. “Kuid jälgime olukorda väga tähelepanelikult, sest kriisiajal võib suurendada nende juhtumite arv, mille kohta info politseini ei jõua. Kutsume kõiki üles, et kui teil on kahtlus, et keegi kannatab vägivalla all, siis andke sellest kindlasti politseile teada. Politsei tuleb hädasolijale appi igal juhul – ka siis, kui tegemist on näiteks viirusekandjate või viirusekahtlusega inimestega,” kinnitas Malva.