Kolme eestlast kahtlustatakse Soomes mõrvakatses seoses narkoäriga

Sündmuste ahel tipnes tulistamisega Vantaas. Politsei teatel on taustal narkoäriga seotud majanduslikud erimeelsused, vahendab Ilta-Sanomat.

Vägivallakuriteod ilmnesid narkokuritegude uurimisega seoses.

„Motiiv on seotud GBL-iga, mida tuuakse Soome Eestist. Tegemist oli kahtlusaluste sõnul kättemaksuga, usaldus oli kaotatud,” ütles kriminaalkomissar Jukka Larkio.

GBL ehk gammabutürolaktoon on tehniline lahusti, mida kasutatakse ka narkootikumina.

Kahtlustatavate kuritegude ohver oli 31-aastane mees, kes on samuti eestlane. Sündmused said alguse eelmise aasta augustis, kui ta sai telefonikõne sõbralt, kes ütles, et kaks meest tahavad temaga kohtuda võlaasjade selgitamise pärast.

Kohtuti ohvri maja ees. Kohtumisele tulnud mehed alustasid kohe ohvri rusikate ja nuiataolise esemega peksmist.

Pärast kohtumist ilmus ohvri Facebooki ajajoonele tekst „R.I.P.”.

Peksmises kahtlustatavad kaks meest läksid pärast kohtumist Helsingi kesklinnas asuvasse hotelli, kes peatus 39-aastane eestlane. Soome võimud kuulasid kolme mehe juttu nende teadmata pealt.

Räägiti muu hulgas sellest, et peksmine ei olnud ohvrile „piisav sanktsioon”. Peamine kahtlusalune, 39-aastane mees, näitas teistele relva ja väljendas kavatsust ohvrit tulistada.

Mees helistas ohvrile ja pakkus kohtumist „asjade kokkuleppimiseks”. Kohtumine lepiti kokku Vantaasse Pyhtäänkorventiele, kus see samal õhtul toimuski.