Klein seisis eile Tartu Maakohtu kohtumajas ja kuulas, kuidas kohtunik Ingeri Tamm luges ette süüdimõistva otsuse. Ta peab nüüd oma rahakotirauad avama.

Meenutuseks olgu öeldud, et Mary Kross pääses oportuniteediga, kuna nii prokurör kui kohus leidsid, et avalik huvi puudub.

Raivo Aeg on konkreetne - tema hinnangul on Krossi puhul otsus taunimisväärne. "Täiesti analoogne tegu ja meie väikeses Eesti riigis kardinaalselt erinev karistamispraktika. Kui on ühesugused juhtumid, peaks olema ka ühesed reaktsioonid ja karistused."