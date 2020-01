Kohus võttis 28-aastase roolijoodiku kaheks kuuks vahi alla

"Ööl vastu 18. jaanuarit peeti Sillamäel Pavlovi tänaval kinni 28-aastane mees, kes juhtis sõiduautot Mercedes-Benz C220D juhtimisõiguseta ja joobeseisundis," teatas Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova

Mees on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis. Viimase karistuse kandmisest vabanes mees alles eelmise aasta juunis.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Sofja Hristoforova sõnul läbis mees 2-aastase sõltuvusvastase ravi ning täies mahus liiklusohutusprogrammi. Seekord ei avaldanud need meetmed mehele vajalikku mõju ning pärast vanglast vabanemist jätkas ta nii alkoholi tarvitamist, kui ka ilma juhiloata ning joobeseisundis mootorsõiduki juhtimist.

"Kuna kõik leebemad meetmed on ennast ammendanud ning on äärmiselt tõenäoline, et mees jätkab uute samalaadsete kuritegude toimepanemist, otsustas prokuratuur taotleda tema vahistamist," lisas abiprokurör Hristoforova.

"Eelmisel aastal panustas Ida prefektuur liiklusjärelevalvest joobes juhtidele üle 19 200 tunni. Politseinikuna on mul hea meel, et üha enam panustavad liiklusturvalisusse ka kogukonna liikmed teatades hädaabinumbrile 112 kahtlase sõidustiiliga juhtidest – sellisel viisil koostööd tehes loomegi üha turvalisemat liikluspilti," ütles Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev.

Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja Viru Maakohtu loal võeti mees kuni kaheks kuuks vahi alla.