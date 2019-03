Kohus vahistas üleeile Tallinnas kohtutäiturit rünnanud mehe

Üleeile hommikul ründas Rävala puiesteel asuvas kohtutäituri büroos ärritunud mees kohtutäiturit ning lahkus seejärel büroost. Politseinikud asusid meest otsima ning kahtlustatav peeti kinni sama päeva õhtul Lääne-Viru maakonnas Sõmeru alevikus. Täna taotles prokuratuur kahtlustatavana kinni peetud 35-aastase Romani vahistamist. Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse.

Prokurör Lauri Jõgi selgitas, et hoolimata sellest, et mehel puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, oli isikut arvestades siiski põhjendatud taotleda kohtult tema ühiskonnast eraldamist, mis antud juhul tähendab tema paigutamist psühhiaatriahaiglasse.

„Tänaseks kogutud tõendite pinnalt ilmneb, et rünnak ei toimunud ajendatuna kohtutäituriga tekkinud konfliktist vaid isiku käitumise põhjused tulenesid tema vaimse tervise häirest. Kuigi kahtlustataval puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, on siiski ka varasemalt fikseeritud tema vägivaldne käitumine. Samuti on isik viibinud ka varasemalt tahtevastaselt kinnises raviasutuses, mistõttu oligi põhjendatud taotleda kohtult tema liikumisvabaduse piiramist ning tema hoidmist keskkonnas, kus talle on tagatud vajalik arstiabi,“ lisas prokurör Jõgi.

Kriminaalmenetlus rünnaku kõigi asjaolude väljaselgitamiseks jätkub. Menetlust viib läbi Põhja prefektuur ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.