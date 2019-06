Kohus otsustas tervisega manipuleeriva Genrihsoni üle menetlust ilma süüdistavata jätkata

Massiliselt dokumente võltsinud jõugu juhtimises süüdistatav Ljubov Genrihsonil on õnnestunud pikaajaliselt edasi lükata kohtuistungid, kui ta on jätnud istungipäevadel võtmata vajalikud ravimid, mistõttu tema tervis lühiajaliselt halveneb.

Kui süüdistatav ei saa pikema aja jooksul haiguse tõttu kohtulikust arutamisest osa võtta, võimaldab seadus kriminaalasja arutamist erandlikult jätkata ilma süüdistatavata, kuid seda üksnes tema nõusolekul.Genrihson, kes on kohtu all kuritegeliku ühenduse organiseerimise süüdistuses, on sellest keeldunud ja kestvalt avaldanud soovi osa võtta kohtumenetlusest.

Prokurör on korduvalt taotlenud naise vahistamist põhjendades, et Genrihson eirab tahtlikult raviskeemi, muutudes nii kohtukõlbmatuks. Kohtu hinnangul ei ole see aga põhjendatud, kuna vahistamine ei aitaks kaasa sellele, et naine oma ravimeid korrapäraselt võtma hakkaks.

Samas on kohus nõus, et Genrihson takistab kohtupidamist enda elu ja tervise ohtu seadmise hinnaga. "Arvestades, et süüdistatava käitumine õigusemõistmise takistamisel on muutunud kontrollimatuks, on kohtuasja arutamine süüdistatava L. Genrihsonita muutunud vältimatuks," leidis ringkonnakohus eile.

Ringkonnakohtu hinnangul esineb erandlik alus kohtumenetluse jätkamiseks ilma Genrihsonita, kuna kriminaalmenetluse seaduse kohaselt võib kriminaalasja arutada süüdistatava osavõtuta, kui pärast kohtuistungil ülekuulamist on süüdistatav viinud end seisundisse, mis välistab tema osavõtu kohtulikust arutamisest, ning ilma temata on kohtulik arutamine võimalik.