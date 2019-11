Kohus otsustas, et tapmises süüdistatavad noormehed võib vahi alt vabastada

Tänasel eelistungil arutati vahistamise asendamist elektroonilise valvega.

Kohus otsustas asendada tõkend vahistamine elektroonilise valvega kuni kohtuotsuse kuulutamiseni. Tõkend ei muutu kohe, prokuröril on 15 päeva aega määrus vaidlustada, uut tõkendit kohaldatakse peale määruse jõustumist (ehk seni on nad vahi all).

Kriminaalasja arutamine algab kohtus tuleva aasta märtsis. Istungid on kinnised.

20. augusti hommikul leiti Tallinnas Õismäe teel asuva kortermaja juurest meesterahva vägivallatunnustega surnukeha. Tegemist oli 53-aastase asotsiaalse eluviisiga mehega. Kohtuarsti hinnangul suri mees peksmise tagajärjel. Sündmuskohal töötasid politseinikud, kes kogusid tõendeid ja jälgi ning asusid saadud info pinnalt võimalikke kahtlusaluseid selgitama.

23. augustil pidasid uurijad kinni 15- ja 16-aastase noormehe kahtlustatavana tapmises. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti noormehed 24. augustil eeluurimise ajaks vahi alla.