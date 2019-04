Kohus mõistis süüdi kaks roolijoodikut, neist ühe ligi kolmeks ja pooleks aastaks vangi

Mõlemad mehed juhtisid oma autot joobespäi teisipäeva õhtul. Ühe mehe sõidu lõpetas politsei Elvas, teine mees peeti kinni Tartus. Elvas kinni peetud mees on tänavu varemgi kriminaalses joobes sõiduki roolist tabatud, kuid varem teda karistatud ei ole. Nüüd määras kohus talle pooleteise aasta pikkuse katseaja, mille jooksul ei tohi ta tarvitada alkoholi, peab registreerima ennast programmi „Kainem ja tervem Eesti“ ja osalema sotsiaalprogrammis. Lisaks võttis kohus talt kuueks kuuks ära sõiduki juhtimisõiguse. Kohustuste täitmist kontrollib katseajal kriminaalhooldaja, nende rikkumise korral ootab teda ligi üheksa kuu pikkune reaalne vangistus.

Margust on kohus kriminaalkorras karistanud kahel korral ja mõistis talle eelmise karistusega joobes juhtimise eest katseaja, mis kestnuks tuleva suveni. Seega pani ta uue kuriteo toime katseajal ja tema vangistusele liideti ka varasem karistus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Jüri Vissak rõhutas taas, et kohus konfiskeerib reeglina korduvalt tabatud roolijoodikute autod. "Korduvad roolijoodikud peaksid endale aru andma, et võivad kergesti oma sõiduriistast ilma jääda. Kohus on korduvalt konfiskeerinud ka elukaaslastele, vanematele, lastele või sõpradele kuuluvaid sõidukeid," lisas ta.

Vissaku sõnul peab arvestama peab ka sellega, et korduvalt tabatud roolijoodikud peavad osa karistusest kandma reaalselt vanglas. "Seega on äärmiselt rumal joobeseisundis sõidukit juhtida, sest karistus on kulukas ja korduvate roolijoodikute puhul väga karm," märkis ta.