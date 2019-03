Kohus mõistis mehe ebaseadusliku metsaraie eest tingimisi vangi

Kohus, hinnanud kõiki kohtuistungil uuritud tõendeid nende kogumis siseveendumuse kohaselt, on seisukohal, et Janek Kronbergile esitatud süüdistus on täielikult tõendamist leidnud. Süüalune kohtus end talle esitatud süüdistuses süüdi ei tunnistanud.

Kohus rahuldas täielikult Eesti Vabariigi (Keskkonnainspektsiooni kaudu) tsiviilhagi looduskeskkonnale tekitatud kahju eest summas 9500,56 eurot.

Kohtuotsus pole jõustunud. Apellatsiooni esitamise tähtaeg on viieteistkümne päeva jooksul alates tänasest.

Janek Kronberg andis Delfile teada, et plaanib otsuse 15 päeva vältel edasi kaevata. "Kavatseme otsuse edasi kaevata, sest Keskkonnainspektsioon teostas kõiki mõõtmii taatlemata ja sertifikaate mitte omavate mõõtevahenditega. Kuna Eesti peaks oleme õiglusriik, siis kavatseme kasvõi kõik kohtuastmed läbi käia, et õiglus jalule seada," teatas Kronberg.