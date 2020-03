Kohus mõistis Eesti äpigigolo pikaks ajaks vangi

Kohus mõistis Alar Mikfelti lühimenetluse tulemusel süüdi kelmuses ja omastamises ning määras talle lõplikuks karistuseks kolm aastat ja neli kuud reaalset vangistust. Mees on olnud vahi all möödunud aasta 20. märtsist ja see loetakse vangistuse hulka.

Lisaks rahuldas kohus kõigi ohvrite tsiviilhagid tema suhtes. Suurim neist hagidest oli koguni 400 000 euro suurune.

„See pilt ei olnud ilus,“ sõnas kohtunik Martin Tuulik kohtuotsust selgitades, kui rääkis välisest teo pildist, mis mehe tegusid süüdistava vaatevinklist iseloomustab.

„Alar Mikfelti süü suurust mõjutab eelkõige toimepandud kuriteoepisoodide arv – ainuüksi tsiviilhagisid esitatid tema suhtes 17 kannatanu poolt kokku summas ca miljon eurot. Samas asja materjalidest oli näha, et kannatanuid oli ilmselt rohkem,“ rääkis kohtunik.

Süüdistuse kohaselt oli Alar Mikfeltil aastatel 2015-2019 vähemalt 17 ohvrit, kelle ta oli leidnud kohtinguäpist Twoo. Ta asus tihti mitme naisega samaaegselt lähedastesse suhetesse ja meelitas neilt ühise kodu, auto või ettevõtte rajamise ettekäändel välja suuri summasid.

Ohvritele mulje avaldamiseks sõidutas juhilubadeta Mikfelt neid ringi hinnaliste autodega, mis kuulusid tegelikult tema tuttava autoäri klientidele. Lisaks tegi ta libakõnesid tuntud ärimeestele – rääkides seejuures tegelikult iseendaga. Kindlat elukohta mehel ei olnud, ta ööbis vaheldumisi enda ohvrite juures.

Kohtinguäpis Alar Tammena esinenud mees jäi 2019. aasta märtsis vahele pärast seda, kui kaks ohvrit samasse seltskonda sattusid. Peagi pöördusid nad politseisse, kes toona 47-aastase mehe mullu 21. märtsil vahi alla võttis.

Selgus, et mehel oli valeidentiteedi usutavuse huvides tehtud lausa Alar Tamme nimele väljastatud spordiklubide ja kaupluste liikmekaardid.