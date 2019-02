Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt

Kinnipeetava iseloomustuse põhjal võib asuda seisukohale, et Assar Pauluse vabanemisjärgsed elutingimused on head. Assar Paulusel on olemas vabanemisjärgne elukoht ning olemas on ka vabanemisjärgne töökoht. Lisaks ootab Assar Paulust vabaduses toetav lähisuhtevõrgustik. Kinnipeetava head vabanemisjärgsed elutingimused on käesoleval juhul kindlasti positiivseks, ent mitte määravaks asjaoluks, kuivõrd head elutingimused olid Assar Paulusel olemas ennegi, kuid need ei hoidnud isikut ära raskeid kuritegusid toime panemast.

Kohus nõustus Tartu Ringkonnakohtu 16.05.2018 määruses (Assar Pauluse tingimisi ennetähtaegse vabastamise menetlus elektroonilise järelevalve alla) väljendatud seisukohaga, et: Assar Pauluse kuritegude asjaolud viitavad süüdimõistetus sügavalt juurdunud kuritegelikule mentaliteedile ja erakordselt tihedatele sidemetele kriminaalse maailmaga.

Kohtumäärus ei ole jõustunud, selle saab vaidlustada 15 päeva jooksul.