Kohus arutab jaanipäeva eel Assar Pauluse ennetähtaegset vabastamist

Paulus on varemgi soovinud ennetähtaegselt vabaneda ning tema vabastamise poolt on olnud lisaks kaitsjatele ka riigiprokuratuur, kuid Viru vangla vaidles tunamullu Pauluse vabastamisele vastu. Seda muu hulgas põhjusel, et Assar Paulus keeldus vanglas majandustöödel töötamast ja oli selle eest distsiplinaarkorras karistatud.

Harju Maakohus tunnistas Pauluse 2016. aastal süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises. Paulusele mõisteti seitsmeaastane vangistus, mida arvestatakse alates tema kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14. aprillist 2014.