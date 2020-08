Kohtus avaldati Peeter Helme saadetud privaatsõnum: lastega seksitakse palju rohkem, kui seda avalikult tunnistatakse

Helme suhtles end lapseealiseks väitnud politseiagendiga jututoas "Armastuse saal". Süüdistusaktis esines Helme nime all m41tln ja agent Marleen12, väidab Õhtuleht.

Vestlust alustas Helme ning küsis kohe: "Mis nii noore tüdruku siia toob?"

Muuhulgas nähtub sõnumitest, kuidas Helme avaldab tüdrukuna esinenud agendile, et on seksinud nii kümne- kui ka kaheksa-aastase lapsega ning põnevaks teeb asja just see, et nii väikestel pole veel kogemust.

Kui Marleeni nime all esinev agent küsib, kas kaheksa-aastasele meeldis temaga seksida, teatab Helme: "Mitte eriti. Jonnis ikka."

Lisaks ütleb Helme Marleenile, et lastega seksitakse palju rohkem, kui seda avalikult tunnistatakse.

Loe lähemalt Õhtulehest.

Helme rääkis läinud aasta lõpus Ekspressile, et ta käis interneti jututoas „Armastuse saal“ ja ajas seal nilbet juttu. Oma sõnul arvas Helme, et ta räägib täiskasvanuga.

Helme ei tunnista ennast kahtlustuses süüdi ja lubas teha tõe tuvastamiseks uurijatega koostööd. Ta lubas politseil lahkelt kasutada ka oma arvutit ja mobiiltelefoni. „Nad arvasid, et on kinni nabinud paadunud pedofiili, aga tegemist on eksitusega. Olen lihtsalt lollilt käitunud,“ ütles Helme toona. „Ilmselt jahtisid nad kedagi muud.“