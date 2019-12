Kohtla-Nõmmel surnud meeste elu ei nõudnud salaalkohol

Möödunud kuul kirjutasime, et Kohtla-Nõmmel on novembris surnud juba kolm meest, kes ühiselt alkoholi tarvitasid. Kohalikud arvasid, et põhjus võis olla surmavalt mürgises salaviinas.

Porokuratuur lükkas kohalike oletuse täna ümber.

"Tänaseks on kohtuarstlike ekspertiisidega kindlaks tehtud, et Kohtla-Nõmme kolme mehe surmapõhjuseks on olnud erinevad terviserikked. Ekspertiis ei tuvastanud, et meeste surmapõhjus oli alkoholi mürgistus," ütles prokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova.