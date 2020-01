Kohtla-Järvel liinibusse tulistanud nooruk võeti vahi alla

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Sergei Listovi sõnul on praeguseks tuvastatud, et laskmine toimus küll pneumorelvast, kuid sellele vaatamata oli see ohtlik tegu.

"Kinnipeetud noorukid kuulati kuriteos kahtlustatavatena üle ja nad said oma käitumist politseile selgitada. Praeguseks on välja selgitatud, et relvast tegi busside suunas lasud 17-aastane noormees, keda ei ole varem kriminaalkorras karistatud. Küll on tal mitmeid väärteokaristusi," selgitas Listov.

Seda, et nooruk lasud pneumorelvaga tegi, selgus avalikkusele eile. Pneumorelva puhul saab kuul oma jõu suruõhu või muu surugaasi energiast. Kuni 4,5mm kaliibriga pneumorelvad on tsiviilkäibes piiramata. Küll aga peab selle omamiseks olema vähemalt täisealine.

Kuna vahistatu on lisaks teises kriminaalasjas süüdistatav varavastastes kuritegudes, on prokuratuuri hinnangul oht, et ta jätkab vabadusse jäädes kuritegude toimepanemist.

Esialgu peeti kinni ka 17-aastasega koos olnud 15-, ja 20-aastane noormees, kuid prokuratuurile teadaolevalt tulistas busside poole vaid neist keskmise vanusega noormees..

"Seetõttu esitasime kohtule tema vahistamiseks taotluse, mille kohus rahuldas. Teised kahtlustatavad olid 17-aastase noormehega küll koos, kuid praegustel andmetel nemad busside suunas ei lasknud," ütles prokurör Listov.

"Relvadega seotud sündmustele reageerib politsei alati kõrgendatud jõududega, sest me ei tea enne kontrollimist kunagi, kas kellegi käes on mängu-, õhk- või tulirelv. Seetõttu on need olukorrad ohtlikud nii juhuslikele kõrvalseisjatele kui ka kahtlustatavale endale," selgitas Listov.