Kohtla-Järvel busse tulistanud noorukid kasutasid pneumorelva ja ei piirdunud vaid kahe sõiduki laskmisega

Aleksander Pihlak reporter RUS

Kohtla-Järvel reisibusse tulistanud kolm noorukit on kahtlusalusena kinnipeetud. Praeguseks on teada, et poisikesed kasutasid vandaalitsemisel pneumorelva ja sihtmärkideks ei olnud mitte kaks, vaid kolm reisibussi.