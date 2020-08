Kohtla-Järvel avastati noahaavadega mehe surnukeha

"Kell 23.29 sai politsei teate, et Järve linnaosas lamab elutunnusteta mees. Kohale jõudnud kiirabi tuvastas esialgse surma põhjuse ning kutsus sündmuskohale politsei," ütles PPA pressiesindaja Pavel Prokopenko.

Kogutud info põhjal alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku mõrva käsitleva paragrahvi alusel.

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsepa sõnul on politsei asjaolude täpsema väljaselgitamise ning kuriteos kahtlustatava tuvastamise faasis. "Arvestades kohapeal kogutud andmeid ja kuriteo toimepanemise raskust, on alust arvata, et tegemist on ohtliku isikuga. Politsei teeb enda poolt kõik selleks, et kahtlustatav kiiremas korras kinni pidada," kinnitas juhtivuurija.

Politsei palub kõiki, kes nägid juhtunut pealt või oskavad anda muud juhtumisse puutuvat infot, võtta ühendust politseiga telefoninumbril 5126837 või e-maili teel tatjana.gorbunova@politsei.ee.