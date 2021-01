Koalitsioonikõneluste võtmekuju Mailis Repsi suhtes käib endiselt väärteomenetlus

Hetkel istub Reps koos teiste Keskerakonna ja Reformierakonna liidritega ühise laua taga ning arutab tulevase valitsusliidu plaane. Ministrikohtade jagamiseni on aega, aga võimukoridorides liiguvad jutud, et portfelli saab ka Reps.

Selle taustal aga on õhus ikkagi skandaal, mille tõttu Reps haridusministri ametist tagasi astus. Õhtuleht paljastas, et Reps kasutas ministeeriumi ametiautot ja sohvrit selleks, et oma lapsed kooli ja huviringi sõidutatud saaks.

"Soovin pakkuda oma alaealistele lastele turvalist ja rahulikku kasvukeskkonda. Seetõttu otsustasin täna haridus- ja teadusministri ametikohalt tagasi astuda ning võtan ühtlasi poliitilise vastutuse oma eksimuste eest töö- ja pereelu ühitamisel," teatas Reps eelmise aasta 20. novembril sotsiaalmeedias.

Prokuratuur tema tegevuses midagi kriminaalset ei näinud, küll hakkas tausta uurima politsei. Väärteomenetlust alustati korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist (KVS § 17). Menetlust toimetab keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

Nüüdseks on möödas pea kaks kuud. PPA pressiesindaja Leana Loide sõnab Delfile: "Menetlustoimingud jätkuvad, mistõttu on veel vara anda hinnangut, millal menetlus lõpule jõuab."

Mis juhtub, kui süü leiab tõestust? Seadus sätestab, et ametiisiku poolt omakasu eesmärgil ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju või siseteabe korruptiivse kasutamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (üks trahviühik on 4 eurot).