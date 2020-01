Kiirabi aastavahetus Tallinnas: raske avarii, aknast alla kukkunud inimene ja surmast pääsemine

Kõige raskem sündmus oli Tallinnas Järvevana ülesõidul, kus veerand tundi enne aastavahetust said kahe sõiduauto kokkupõrkes viga kokku kaheksa inimest ja lisaks hukkus üks koer, ütles Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas Delfile.

Alkoholijoobe tõttu vajas kiirabi kokku 66 inimest, narkojoobe tõttu kaks. Üks inimene kukkus alla kolmanda korruse aknast ja erinevates kaklustes sai viga üheksa inimest.

Kokku oli erinevaid traumasid 48 neist üks oli käte põletus kui mees käivitas ilutulestiku raketi hoides seda käes.

"Hea märk on see, et vägivalla traumasid oli ligi poole vähem, kui eelmistel aastatel. Õnnestus ka üks kliinilises surmas patsient edukalt elustada," lisas Adlas.

Võrreldes möödunud aastatega oli aga üldine koormus suhteliselt tavaline aastavahetuse kohta.