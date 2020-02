Kersti Kaljulaid: rünne politsei vastu on rünne meie kõigi turvalisuse vastu

"Eesti politsei on see jõud, mis kaitseb meid kurjuse ja vägivalla eest ning tagab kõigile Eesti inimestele turvatunde," märkis president. "Rünne politsei vastu on rünne meie kõigi turvalisuse vastu. Soovin head paranemist viga saanud politseinikele. Mõtlen kõigile neile, kellest meie turvatunne sõltub. Aitäh teile kõigile!"

PPA andis ennist teada, et politseinikud läksid kella 10 paiku Tallinnas Kärberi tänaval parklas kinni pidama meest, kelle kohta oli alust arvata, et ta tegeleb narkomüügiga.

Kinnipidamise vältimiseks sõitis 25-aastane mees sõiduautoga Opel esmalt talle ette sõitnud eravärvides politseisõidukit ja seejärel sõitis otsa kahele politseinikule. Auto sõitis üle 24-aastase mehe jalgade, tekitades talle tõsiseid vigastusi ning üle 30-aastase mehe jalalaba. Kiirabi toimetas mõlemad politseinikud haiglasse ning nende elud ohus ei ole.

Politseinikele otsa sõitnud mees põgenes autoga sündmuskohalt ning sõiduk leiti kella 11 ajal Maardust. Sõidukijuht tuli kella 11.30 ajal Ida-Harju jaoskonda ja peeti seal kinni. Meest on varasemalt korduvalt karistatud liiklusalastes väärtegudes.

Tema suhtes on alustatud kriminaalmenetlus tapmiskatse paragrahvi alusel.