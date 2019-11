Kelmid petsid Pärnumaa mehelt investeerimise pähe välja üle 150 000 euro

Lääne prefektuuri andmetel oli kelmi näol tegemist end investeerimisteenuse pakkujana esitlenud inimesega. Mees kandis erinevatel aegadel investeerimise eesmärgil ettevõtte kontole esialgsetel andmetel üle 150 000 euro, kuid täpsem rahasumma on selgitamisel.

Politsei on tänavu mitu korda hoiatanud inimesi, et nad ei investeeriks raha telefonitsi ühendust võtnud ettevõttele, kuna tegemist on tõenäoliselt pettustega. Selle aasta kaheksa kuuga registreeris politsei 107 säärast kelmust, mille kogukahju ulatub 1,86 miljoni euroni.