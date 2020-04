Kelmid petavad inimestelt raha välja vanu skeeme kasutades

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnul ei ole oht internetis kuriteo ohvriks sattuda kadunud. „Inimesed ei lase end petta koroonaviirusega seotud pakkumistega, kuid kelmide vanad sisse töötatud skeemid töötavad jätkuvalt. Näiteks pakutakse võimalust investeerida ning petetakse välja väga suurtes summades raha,“ sõnas Tambre.

Märtsis sai politsei mitmeid vihjeid koroonaviirusega seotud võimalike pettuste kohta, kus inimesed andsid teada internetis levivatest kahtlastest pakkumistest. Näiteks e-poed, mis pakkusid müügiks isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid või koroonateste, mis on praegu raskesti kättesaadavad. Samuti ilmus turule mitmeid inimesi, kes pakkusid näiteks desinfitseerimisteenust, ilma, et neil oleks selle valdkonnas varasem kogemus. „Jälgime hoolega internetis ilmuvaid reklaame ning kahtluse korral võtame pakkujaga ühendust. On tähtis, et inimesi lihtsa tulu teenimise eesmärgil ära ei kasutataks,“ sõnas Tambre ning lisas, et inimesed peavad suhtuma kriitiliselt kõigisse koroonaviirusega seotud pakkumistesse.

Möödunud kuul sai politsei mitu teadet, kus inimestega võeti telefoni teel ühendust ja pakuti kõrge tootlusega investeerimisvõimalust. Kelmid lubavad, et rikkaks saab juba paari päevaga ja suurema vaevata. Inimesel palutakse arvutisse laadida kaugjuhtimisprogramm AnyDesk või TeamViewer ning kelm võtab üle arvutipildi ja saab ligipääsu inimese pangakontole, millelt hakkab ülekandeid tegema.

30. märtsil pöördus politseisse 27-aastane Lasnamäe elanik, kes registreeris end 10. märtsil kauplemisplatvormil ja paigaldas arvutisse AnyDesk programmi. Käis väidetav kauplemine krüptorahaga, raha välja võtta mees ei saanud. Kahju on üle 8500 euro.