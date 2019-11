Kehras kadunuks jäänud 81-aastane Janina leiti surnuna

27. septembril leidis Raasiku vallas juhuslik mööduja eaka naise surnukeha.

Selleks, et isikut ja surmapõhjuseid tuvastada, saadeti surnukeha ekspertiisi. Praeguseks on selgunud, et tegemist on septembri alguses metsa läinud ja kadunuks jäänud Janinaga. Ekspertiisi käigus ei ole tuvastatud vägivalla tundemärke, seega ei ole politseil põhjust naise surmas kahtlustada kuritegu.