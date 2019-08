Katrin Lust pääses kriminaalmenetlusest, sest ei olnud kohustatud oma väärast käitumisest aru saama

„Esmakordselt oli kriminaalasja keskseks küsimuseks sisuliselt see, et kui kaugele võib ajakirjanik oma tööd tehes minna. Antud juhul asus prokuratuur seisukohale, et kuigi ühel juhul võib Kuuuurija meeskond saate filmimise käigus olla toime pannud väärteo, siis kirjeldatud teod on küll väga piiripealsed, kuid kuriteo piiri ületatud ei ole,“ selgitas juhtivprokurör Kask.

Otsus kriminaalmenetlus lõpetada on kannatanutel võimalik vaidlustada Riigiprokuratuuris.