Katkine lõualuu ja kinnipekstud silm - öörahu rikkunud seltskond süüdistab politseinikke vägivallatsemises

Tartumaal Kastre vallas pidas reede õhtul 8-liikmeline seltskond ühe tütarlapse sünnipäeva. Mõned noored jõid kokteile, teised püsisid terve õhtu kainena. Ühel hetkel astusid korterisse sisse politseinikud, kelle olid naabrid öörahu rikkumise pärast kutsunud.

Vestlus politseinikega kulmineeris pipragaasi laskmise ja kaklusega, mille pärast plaanib katkise lõualuuga noormees teda rünnanud politseinike peale kaevata.

Üks peol viibinutest nentis, et peolised rikkusid öörahu, kuid politseinike tulles olid nad nõus pidu vaiksemalt pidama ning mõned olid nõus ka lahkuma. Üks nooruk ütles enda väitel, et läheb kasvõi politseiga ära, et teised saaksid vaiksemalt pidu edasi pidada.

Nooruk läks politseinikega kaasa, kuid ta tüdruksõber jooksis järele ja üritas politseinikke veenda, et nad lubaksid noormehel peole jääda. Väidetavalt haaras tüdruk politseiniku õlast, et too talle otsa vaataks, mille peale olevat politseinik lasknud koridori pipragaasi. Tüdruk istus treppidele, ta silmad olid paistes ning neiu hakkas oksendama.

Koridoris viibis ka üks 23-aastane noormees, kes jooksis gaasi peale tuppa, et nägu veekausis pesta. Politseinikud järgnesid talle ning käskisid näo veest võtta, mida 23-aastane polnud nõus tegema. Väidetavalt tõmbasid politseinikud noormehe näo selle peale veest ning hakkasid teda peksma. Peksmisest jäid korterisse maha vereloigud.

Politsei: joobes isikud ei täitnud korraldusi ja osa seltskonnast ründas korrakaitsjaid