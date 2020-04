Kas nägid? Politsei otsib agressiivseid liba-sotsiaaltöötajaid

Paljud inimesed tahavad eriolukorras vabatahtlikuna panustada ja olla abiks oma kogukonnas. Eakatele, kes peavad liikumispiirangutest eriti hoolsalt kinni pidama, tahetakse olla abiks ravimite ja toidu koju toomisel. Selline tegevus on igati tänuväärne, kuid see tuleb eelnevalt kindlasti kohaliku omavalitusega kokku leppida ja leida parim viis abi osutamiseks, et vältida segaduse tekkimist.

Kahjuks kasutavad kelmid ära ka väga keerulisi olukordi, et inimestelt raha välja petta. Palun, rääkige oma eakate lähedastega või naabritega, kes elavad üksi ning hoiatage neid võimalike pettuste eest.

Kui keegi vajab abi, soovitame pöörduda oma elukohajärgsesse linnaosavalitusees või kohalikku omavalitsusse. Kui te ei tea, kuidas oma linnaosavalitsusega ühendust saada, siis Tallinnas võib helistada linna infotelefonil 14410.

Palume võimalikest kelmustest või pettustest teada anda helistades numbril 112.