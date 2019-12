Kas Liis Haavel pistetakse peagi taas pokri? Tema suhtes on alustatud kaks kriminaalmenetlust

Haavel on kriminaalhooldusalune. On ta reegleid rikkunud ja kas kriminaalhooldaja oli Haaveli "uutest tutvustest" teadlik? Pööratakse vangistus nüüd reaalselt täitmisele? Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik sõnas Delfile, et kohtuotsuse järgi ei tohi Haavel suhelda ühe konkreetse kannatanuga. Vanainimestega suhtlemist üleüldse tal ära keelatud ei ole. "See, kas ta peab reaalselt vangi minema, sõltub sellest, kas ta on pannud toime uue kuriteo, mis selgub menetluse käigus. Kriminaalhooldus on selles asjas politseiga pidevalt koostööd teinud, aga hetkel ei saa me teemat üksikasjalisemalt kommenteerida."

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eve Soostar sõnas, et Põhja prefektuur on alustanud kaks kriminaalmenetlust, milles selgitatakse võimalike hiljuti toimunud kelmuste asjaolusid. "Praegu ei ole kellelegi kahtlustust esitatud. Kui uurimise käigus ilmneb, et on pandud toime mõni kuritegu, esitab prokuratuur kohtueelse menetluse järel süüdistuse ja saadab kriminaalasja kohtusse."

Kuna kahtlustust pole esitatud, ei avalikusta prokuratuur ka võimalike kelmuste sisu ega seda, kas sealhulgas on ka juhtumid, millest oli juttu "Kuuuurijas".

Täpsustavalt lisas Soostar sedagi, et seadus ei keela kellelgi tegeleda eakate abistamisega, kuid kõigile võrdselt on keelatud kuritegude toimepanemine ja sellega teiste vara, tervise, elu või muu hüve kahjustamine.