Kas eile mootorratturile ette sõitnud autojuht on tabatud? Politsei ja prokuratuur selget vastust ei anna

Politsei sai eile päeval teate, et Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 106. kilomeetril, Kangru külas juhtus liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku sõiduauto ja mootorratas Kawasaki.

Õnnetuses sai viga mootorrattal liikunud 33-aastane mees, kelle kiirabi haiglasse toimetas. Õnnetuse pealtnägija Kevin Kadakas rääkis Delfile, et mootorrattaga sõitnud mees viidi kiirabisse lausa helikopteriga. Autojuht aga põgenes sündmuskohalt.

Lääne prefektuuri pressiesindaja keeldus täpsustamast, kas süüdlane on tabatud või mitte.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles: "Selleks, et välja selgitada, kuidas õnnetus täpselt juhtus, on alustatud kriminaaluurimine. Praegu ei ole sündmuste käik veel üheselt selge ning kahtlustust ei ole kellelegi esitatud." Täpsustava küsimuse peale ta ei öelnud, kas süüdlane on tabatud või mitte.