Karm eksimus: 134 eurot röövinud pätt peab trellide taga veetma viis ja pool aastat

Ehkki rööv oli grupiviisiline, sisenesid kohvikusse kambast kaks maskides meest ning üks jäi autosse valvama. Samal ajal kui üks mees kassapidajat peksis, haaras Laiva kassaaparaadist sularaha. Prokurör Merike Lugna sõnul oli kolmanda mehe roll musta Volkswagen Passatiga oma kaaslased Piiri kohviku juurde sõidutada ja hiljem sealt tagasi tuua.

"Igaühe panus oli erinev, kuid ühise plaani järgi tegutsemise tõttu on kõigile esitatud sama süüdistus: röövimine, mis on toime pandud grupi poolt," ütles Lugna.

Kõik kolm meest on varem kriminaalkorras karistatud. Pendist on varem karistatud joobes juhtimise eest ning Habichtit vägivalla tõttu võimuesindaja suhtes. Laivat on lisaks süütamisele karistatud ka kahel korral süstemaatilise lubadeta juhtimise eest. Röövi ajal kandis Raimond tingimisi karistust ning võeti eeluurimise jooksul vahi alla.