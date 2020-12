Karistust kergendati: kasulapsi väärkohelnud Malle Kobin peab vangis istuma vaid pool aastat

Tallinna Ringkonnakohus määras pöörata Malle Kobinale (68) mõistetud nelja aasta ja kuue kuulise vangistuse täitmisele osaliselt, mõistes koheselt ärakandmisele kuus kuud vangistust.

Ringkonnakohus jättis karistusest 4 aastat täitmisele pööramata, kui Malle Kobin ei pane viie aastase katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab ettenähtud kontrollnõudeid.

Samuti määrati, et Malle Kobin on kohustatud käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldaja poolt määratud sotsiaalprogrammis.

Pärnu Maakohus mõistis 24. augusti 2020 otsusega Kobin süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises ning karistas teda nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.

Ringkonnakohtu hinnangul pole alust arvata, et Kobini karistusõiguslik mõjutamine uute kuritegude toimepanemisest hoidumiseks täidab oma eesmärgi vaid pikaajalise reaalse vangistuse ärakandmisega. Seetõttu leidis ringkonnakohus, et Kobini isikuandmetest tulenevalt on alust tema tingimisi karistusest vabastamiseks. (Novembri lõpus toimunud istungil nentis ringkonnakohtunik Ivi Kesküla, et karistuse määramisel tuleb võtta arvesse pärast maakohtu otsuse kuulutamist aset leidnud haigusjuhtumit.)

Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud maakohus piisavalt arvestanud Kobini isikut, mõistes teise astme kuritegusid toime pannud, varem karistamata isikule, küllaltki pikaajalise reaalse vangistuse.

Apellatsioonikohtus süüdistatav küll oma süüd ei tunnistanud ega väljendanud ka kahetsust toimepandu suhtes. Samas süüdistatav siiski väljendas siirast kahetsust selles, et ta teatud hetkedel ei leidnud teistsuguseid võimalusi, et ei nõudnud tugiisikuid ning lasi ennast mõjutada ametnike veenmistest ja lapsed oma koju võttis.

Ringkonnakohus leidis, et süüdistatava poolt väljendatu näitab, et ta on hakanud kriitilisemalt oma käitumist hindama, nentides, et oleks võinud teisiti käituda.

Seetõttu oli ringkonnakohtu hinnangul piisav alus arvata, et süüdimõistetu ei pane enam uut kuritegu toime ning nelja aasta ja kuue kuulise, seega küllaltki pikaajalise reaalse vangistuse mõistmine, pole põhjendatud.