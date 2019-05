Kärbergide narkoäri paljastanud anonüümne Leedu agent pandi kaitsjate poolt proovile

Mitu kassapidajat spaas tol päeval oli?

Kas saun jäi koridorist paremale?

Kas saunas istusite vastakuti?

Kas pärast sauna läksite ka basseini?

Sellistele küsimustele pidi täna kohtus videosilla vahendusel vastama ulatusliku narkoäri tabamisel võtmetunnistajaks olnud Leedu agent varjunimega Henrikas Buivydas. Dmitri kaitsja Olev Kuklase põhjendas sääraseid küsimusi kahtlusega, et tegelikult ei pruugi videos vastuseid andev mees olla see sama Henrikas, kes 2017. aasta maikuu keskpaigas Dmitriga Viimis sauna tegi.

Skype´i vahendusel häälemoondaja ja tõenäoliselt ka paruka taha peitunud Buivydas ei osanud nii detailseid küsimusi kommenteerida, vastates nii mõnigi kord: "ei mäleta". Et mõne küsimuse puhul oli agent kaks aastat tagasi toimunud ülekuulamisel konkreetsed vastused andnud, siis üritas kaitsja nüüd agendilt küsimustega veenduda, et tegemist ikkagi on sama inimesega.

Nii soovis ta tänasel ülekuulamisel, et Buivydas meenutaks näiteks, mis mobiilirakenduste vahendusel toimus vestlus Dmitri Kärbergiga ja mis oli e-mail, millega neis rakendustes kasutajad loodi.