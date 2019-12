Kapo pidas kinni kõrge politseiametniku, keda kahtlustatakse omastamises ja võltsimises

Summa, mida Martihhin teiste äriühingu omanike teadmata kahtlustuse järgi omastas, on vähemalt 250 000 eurot. Kuigi riigiprokuratuur ei öelnud, millise firmaga on tegemist, siis Äriregister annab Martihhini nime sisestades kiire vaste. Nimelt on Kaupo Martihhin 1997. aastal loodud AS Tartekplus üks omanikest. AS Tartekplusi põhitegevusala on liiklusmärkide, tähiste ja siltide valmistamine ning müük. Firmat juhib juhataja ja kolme-liikmeline nõukogu, mille esimees on Kaupo Martihhin. Nõukogu liikme tasusid 2018. aastal ei makstud, kuid firma palgal olevale neljale inimesele arvestati palka 65 229 eurot. Ettevõtte käive oli möödunud aastal 469 000 eurot ning kasum 79 000 eurot.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on prokuratuuri üheks prioriteediks seista ausa majanduskeskkonna eest. „Juhtum on seda kaalukam, et õigusvastast käitumist heidetakse ette inimesele, kelle ülesanne on teiste õiguskuulekust kontrollida ning õigusvastaseid tegusid ennetada ja tõkestada,” viitas Pern kahtlusalusele positsioonile sisekontrollibüroos, mille ülesandeks on avastada ja tõkestada kuritegusid just nimelt oma organisatsioonis. “Ametnikud peavad nii oma tööülesandeid täites kui ka eraelus olema seaduskuulekad ning eeskujuks teistele,“ lisas Pern.

Prokurör taotles vahistamist, sest kahtlustatav võiks vastasel juhul uusi kuritegusid toime panna. „Kahtlustatav võiks sarnaste tegude toimepanemist jätkata, tõendeid kunstlikult looma või kõrvaldama hakata, samuti võiks ta mõjutada teisi menetlusosalisi,“ ütles Pern.

Lisaks politseiametnikule kahtlustatakse koos temaga korduvas vara omastamises ka üht 26-aastast meest. See inimene võib olla Martihhini poeg Kevin. Nimelt on Kaupo Martihhin ka asutaja ja osanik 2014. aastal äriregistrisse kantud ettevõttes OÜ Tartek Grupp, mille juhatuse liige on tema poeg Kevin. Sellele seosele annab alust prokuratuuri eespool kirja pandud viide, et mehele esitati lisaks kahtlustus ka selles, et ta omastas teise enda kontrolli all oleva äriühingu kasuks selle aktsiaseltsi klientidele esitatud nõudeid.

OÜ Tartek Grupi põhiliseks valdkonnaks on majandusaasta aruande järgi “muu ehitise viimistlus-ja lõpetamine, täpsemalt öeldes 3M aknakilede müük ja paigaldus ning kinnisvara arendus”. OÜ Tartek Grupi 2018. aasta käive oli 67 971 eurot ning puhaskasum 9850 eurot. Firmat juhtivale juhatuse liikmele aruandeaastal töötasu ei makstud.

Ekskolleeg: jälitajana on Martihhin kindlasti üle keskmise hea