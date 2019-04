KAPO aastaraamatu esitlusel: Märtsis peeti kinni endine KAPO töötaja, kes töötas Venemaa kasuks

90-ndatel üheks parimaks KAPO teenistujaks peetud Kulikov peeti kinni kahtlustatuna Eesti-vastases luuretegevuses.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja kinnitab, et Kulikov viibib vahi all.

"26. märtsil pidas kaitsepolitsei kinni oma endise töötaja, Valdimir Kulikovi. Meest kahtlustatakse Eesti vabariigi vastase suhte loomises ja pidamises ja riigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises," kommenteeris riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu sõnul on eeluurimine alles nii värske, et ei ole kindel, millise Vene eriteenistusega Kulikov koostööd tegi. „Kulikovi süüdistatakse Eesti vastu suunatud luuretegevuse toetamises ja riigi vastase suhte loomises ja hoidmises,“ ütles Sinisalu. Tõendite analüüsil ja hindamisel võivad ilmneda ka riigireetmise tunnused ja mehe kahtlustus muutuda raskemaks, sõnas Sinisalu.

Täpsemalt saab Kulikovi tegevusest rääkida, kui kohtuotsus on jõustunud.

Alates aastast 2012 on mees politseipensionil, mis on seotud teenistuses saadud vigastusega, ning tegutses džuudotreenerina. Venemaal käies loodi temaga kontakt.

Kulikov töötas KAPOs 2012. aastani ja hakkas venelaste heaks tööle pärast ametist lahkumist, mitte selle ajal.

Kulikov pälvis 1998. aastal president Lennart Merilt Kotkaristi hõberisti teenetemärgi.

Kulikov on uurimise all karistusseadustiku paragrahvide 234 lõige 1, mille eest on ette nähtud kuni viieteist aastane karistus, ja 235 lõige 1 järgi, mille eest on ette nähtud kuni kuueaastane vangistus.

