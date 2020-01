Kallast ähvardanud härrasmehed endiselt tabamata, poliitik läheb kohtusse nii pea kui võimalik

Kallas ütles juba detsembrikuus, et kuna politsei ei ole menetlust alustanud, kavatseb õigluse jalule seadmiseks ähvardajatelt kohtu kaudu kahjuhüvitist nõuda.

"Küsimus ei ole ainult minus, vaid laiemalt. Mulle on kirjutanud paljud naised, kes saavad samuti räigeid kirju ja ütlevad, et see ei tohi niimoodi jääda," teatas Kallas enne jõule ERR-ile.

Tänaseks ei ole Kallas veel moraalse kahjunõude avaldusega kohtusse jõudnud. "See on hetkel advokaatide käes," ütles Kallas. Kohtuni jõuab asi lähiajal - "see ei sõltu ainult minust, aga nii kiiresti kui võimalik," et täpsem olla.

Kogenud ähvardajad

Samadelt ähvardajatelt oli märtsis saanud ähvarduse ka ajakirjanik Vilja Kiisler. Nagu ka Kallas, pöördus Kiisler kolleegide soovitusel peale ähvardust politsei poole. Sarnaseid ähvardusi tuli talle tol perioodil palju – "Kalle Tamm Vahur" oli vaid üks sõimajatest ja räuskajatest.

Praeguseks kustutatud Kalle Tamm Vahuri nimeline konto oli tõenäoliselt enne 2017. aasta valimisi loodud varikonto. Sotsiaalmeedias levitab ta üksnes EKRE portaali seisukohti.

Esimene teadaolev sissekanne on kontol tehtud 2017. aasta oktoobris - vahetult enne kohalike omavalitsuste valimisi. Veel eile kella viie ajal õhtul oli "Kalle" konto profiilipildiks sama käeraudadest vabastatud kätepaar, mis paistab ka Kallase ähvarduse pildist. Õhtupoolikul vahetas tegelane jälgede segamiseks profiilipildi.

Tegelane on oma karakterit ehitanud kui "dekoratiivkivide huvilist". Ta on selleks internetist oma sotsiaalmeedia kontole laadinud ka pilte dekoratiivkivide ladumisest.

Ainus inimest kujutav pilt oli aga võetud Läti teaduste akadeemia kodulehelt.

Politsei on kinnitanud, et ähvardus oli tehtud varikonto alt, ent siiamaani pole isik kindlaks tehtud. Sellegipoolest on politsei veendunud, et Kallase elu ohus ei ole.

"Inimene ilma au ja väärikuseta on tuli mis põleb põrgus. EESTI RAHVAKS VABAKS" on tema sõnum konto tutvustuse all. Sotsiaalmeedias on ta jaganud ka EKRE portaali uudiseid ning võtnud loomulikult negatiivsel toonil sõna ka Kaja Kallase sotsiaalmeedialehel.