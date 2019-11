Kakumäe gaasiõnnetuses kolm last kaotanud isa mõisteti süüdi

Prokuratuur esitas süüdistuse tragöödia põhjustamises laste isale, kes oli lõhkunud maja kütteks kasutatud gaasikatla korstna, mistõttu põlemisgaasid ei jõudnud õue vaid imbusid läbi seinte eluruumidesse põhjustades traagilised sündmused.

Vanemprokurör Andra Sild sõnas, et kuigi kõik kogutud tõendid viitavad sellele, et isa on alust süüdistada ettevaatamatusest kolme lapse surma põhjustamises, oli kokkuleppe sisuks isa karistusest vabastamine.

„See tähendab, et ta on küll süüdi mõistetud, kuid arvestades tema teo tagajärgi ja seda, et ta oma ettevaatamatuse tõttu kaotas oma kolm last on ta juba saanud kõige raskema mõeldava karistuse. Selles olukorras peab prokuratuur ebainimlikuks isale täiendava karistuse nõudmist ning hoolimata süüdimõistvast otsusest leidsime, et isa tuleks vabastada karistamisest,“ selgitas vanemprokurör Sild.

Õnnetust juhtumi täpsematest asjaoludest kirjutas Eesti Päevaleht.