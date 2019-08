Kaks vangi ei naasnud Tallinna vanglasse

37-aastane Maragrita Garanina on 153 cm pikk, kõhna kehaehituse ja rohekaspruunide silmadega.

26-aastane Viktoria Sakun on 174 cm pikk, keskmise kehaehituse ja rohekaspruunide silmadega. Eritunnustena on tal vasaku käsivarre pealmisel küljel arm, vasaku käelaba seljal arm, vasaku käsivarre siseküljel randme piirkonnas armid, lõua all arm ja vasaku jala sääre

esiküljel armid.

Vanglast lahkudes olid Garaninal seljas sinine jope, tumesinised teksad ja beežid lahtised kingad ja Sakunil oli seljas oranž kapuutsiga jope, pruun sviiter, mustad hallide triipudega dressipüksid ning mustad madalad kingad.

Margarita Garaninat on karistatud raske tervisekahjustuse tekitamise eest ning Viktoria Sakuni on karistatud narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest.

Vanglateenistus on algatanud kriminaalmenetluse karistusseadustiku § 329 alusel (karistuse kandmisest kõrvalehoidumine).

Kõigil, kes teavad naiste asukohta, palutakse sellest viivitamatult teavitada politseid lühinumbril 112 või vanglateenistust numbril 612 7500.