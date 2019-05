Kaks eestlast kuumutasid Riias keset Moskva tänavat heroiini

Eestlased Renault´s olid politseinike saabudes üllatavalt elevil, märkis Riia munitsipaalpolitseiamet sotsiaalmeedias. "Üks neist haaras paki süstlaid ja üritas neid istme alla peita," teatas amet. Lusikas, kus heroiini kuumutati, oli kinnitatud auto plaadimängija vahesse..

Kui munitsipaalpolitseinik märkas, et ühel eestlasel oli ka nuga, otsustati mehed kiiresti autost välja saada. Autost väljumise käsu järel tõid mehed välja, et nende dokumendid jäid autosse. Kui need said politsei poolt ülevaadatud, selgus, et tegu on Eesti kodanikega.

Eestlased väitsid politseinikele, et heroiin lusikal oli tänavalt leitud ja neil polnud mingit tahtmist seda tarbima hakata. Politseinikud aga märkasid meeste kahtlustäravat aeglast reageerimist ja kitsenenud pupille, mis viitasid narkootikumi tarvitamisele.

Munitsipaalpolitsei kutsus seejärel politsei, kes tegeles juhtumiga edasi.