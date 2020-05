Kajar Lemberi kohtuprotsess kolitakse spaahotelli

Aleksander Pihlak reporter RUS

Tartu Kohtumaja Foto: Argo Ingver

Uuel nädalal on algamas kohtuprotsess Kajar Lemberi kriminaalasjas. Et süüdistavaid on kaasuses 13 ja istungil peaks osalema 40 inimest, otsustas Tartu maakohus kohtupidamisega koroonaviiruse leviku riskide maandamiseks kolida naabruses oleva vSpaa hotelli konverentsikeskusesse.