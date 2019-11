Kaja Kallast ähvardanud kolm meest redutavad Rootsis

Politsei- ja piirivalveameti põhja prefekt Kristian Jaani ütles Delfile antud intervjuus, et Kallasele räige ähvarduse esitanud Facebooki kasutajanimega on seni kogutud andmete põhjal seotud kolm meest sünniaastatega 1974, 1949 ja 1988.

Politsei ei ole nendega endiselt kontakti saanud, ent kõik püüdlused selleks on Jaani sõnul tehtud. Süüteomenetlust nende suhtes alustatud ei ole, kuid politsei soovib nendega vestelda üksnes motiivide väljaselgitamiseks ja selgitustöö tegemiseks.

Meeste isikute väljaselgitamiseks on suheldud välisriikide ametivõimudega, kontrollitud mitmeid aadresse ning info kogumise eesmärgil on vesteldud 12 isikuga, tuvastatud hulga telefoninumbreid ja e-posti aadresse. Jaani kinnitas, et Eestisse saabudes on politsei eesmärk neil võimalusel vastas olla.

Jaani sõnul oli ähvardusega seotud isikute välisriigis viibimine üks argumentidest, mis välistas reaalse ohu. Rolli mängis ka varasem käitumine sotsiaalmeedias.

Kaja Kallas sai ähvarduse neljapäeval, ähvardusega seotud isikud tehti kindlaks alles eile. Miks nii kaua läks?

Kristian Jaani: Aega võttis informatsiooni korjamine, kus lähtusime avalikest allikatest. Põhimõtteliselt kohe oli olemas info, et tegelased viibivad välisriigis Prokuratuuriga konsulteerides leidsime, et sellel hetkel alust süüteomeneltuseks ei olnud. Tegutsesime avalike allikate pinnalt ja lähtudes korrakaitseseadusest. Kontrollisime niidiotsi, mida saime guugeldades ja läbi avalike allikate. Võttis lihtsalt aega, et saada isikuandmete osas kindlus.

Kas isikutega on kontakti saadud?

Ei ole. Nad viibivad välisriigis.

Mis seisus praegu uurimine on?

Süüteomenetlust ei ole, aga pole ka sellist asja, et politsei ei üritaks inimestega kontakti saada või vestelda. On hästi oluline ära märkida, et politsei ei istu süüteomenetluse puudumise korral käed taskus. Tegutseme ikka. Meil on korrakaitseseadus, mille alusel saame neid küsitleda ja lisaks mitmeid toiminguid läbi viia. Süüteomenetluse puudumine ei ole meile mingiks takistuseks. Me saame küllaltki palju ära teha.

Kas kõik ähvarduse kontoga seotud inimesed viibivad ühes välisriigis?

On alust arvata, et nad viibivad ühes riigis.

Kas see võib Rootsi olla?

Jah.

Kui palju neid on?

Oleme tuvastanud kolm inimest, keda võib selle kontoga seostada: 1974., 1949. ja 1988. aastal sündinud mehed.

Kas neid on varasemalt karistatud?

Jah – osasid neist on. Varguste, kakluste, lähisuhtevägivalla eest.

Kui nad ühel päeval Eestisse tulevad, kas neil on kohe politsei vastas?

Meie eesmärk on, jah, võimalusel neil vastas olla. Võib-olla kasutame välispartnerite abi. Me tahame nendega vestelda, neid küsitleda, nagu oleme varem teinud paljudega, kes on kaheldava sisuga postitusi teinud. Peame arvestama, et inimesed saavad Euroopa Liidus vabalt liikuda ja võib-olla peame kontakti saamiseks kasutama muid taktikaid. Meie eesmärk on igal juhul luua kontakt ja inimestega vestelda olenemata sellest, kas me näeme koostöös prokuratuuriga seal süüteo koosseisu või mitte.

Kas mingisugused motiivid on selgeks saanud, miks nad korduvalt selliseid asju inimeste suunas kirjutavad ja ähvardavad?