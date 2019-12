Kaja Kallas esitab oma ähvardajatele kahjunõude

"Pöördusin advokaatide poole ja kavatsen esitada moraalse kahjunõude, et need inimesed ei jääks karistuseta. Arvan, et see on oluline ka Eesti kohtupraktikale, et see ei jääks õhku rippuma, et ongi okay selliseid asju kirjutada. Sellest saavad need ähvardajad hoogu juurde," ütles Kallas ERR-ile antud usutluses.

Kallasele ei ole öeldud, kes need inimesed on. "Aga kui pöördun kohtusse, siis kohtule peab politsei ütlema, et saaksin esitada nende vastu kahjunõude," rääkis Kallas.

Samuti on talle tehtud ka ettepanek nõuda kahjutasu Rootsis, kus selliseid ähvardusi võetakse tema sõnul väga tõsiselt, ja kuna need inimesed on Rootsis, siis võiksid nad ka karistuse seal saada.

"Küsimus ei ole ainult minus, vaid laiemalt. Mulle on kirjutanud paljud naised, kes saavad samuti räigeid kirju ja ütlevad, et see ei tohi niimoodi jääda," teatas Kallas.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et Kaja Kallase sotsiaalmeedia postkasti laekus novembri keskel räige ähvardus kasutajalt nimega "Kalle Tamm Vahur". Politsei selgitas mõni päev hiljem välja, et kasutaja taga on 1974. 1949. ja 1988. aastal sündinud isikud, kes parasjagu Rootsis redutavad.

Samadelt ähvardajatelt oli märtsis saanud ähvarduse ka ajakirjanik Vilja Kiisler. Nagu ka Kallas, pöördus Kiisler kolleegide soovitusel peale ähvardust politsei poole. Sarnaseid ähvardusi tuli talle tol perioodil palju – "Kalle Tamm Vahur" oli vaid üks sõimajatest ja räuskajatest.

Praeguseks kustutatud Kalle Tamm Vahuri nimeline konto oli tõenäoliselt enne 2017. aasta valimisi loodud varikonto. Sotsiaalmeedias levitab ta üksnes EKRE portaali seisukohti.