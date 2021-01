Kaitsja ei avalda naabri tapmises kahtlustatud 80-aastase mehe motiivi

Teisipäeva õhtul šokeeris Eestit teade 36-aastase naise tapmisest. 80-aastane Mati tulistas Lasnamäel Ümera tee kortermajas oma naabrit, kellest jäi maha kaks last. Täna otsustab kohus, kas eakas mees võetakse vahi alla.

Mati kaitsja Margus Viira ütles, et on mehega kohtunud. "Käisin eile ülekuulamisel," kinnitas Viira. Kaitsja ei soovinud praegu Mati motiive ega vaimset tervist kommenteerida. Politsei sõnas eile, et väidetavasti oli tulistajat häirinud ülakorruse naabri olmemüra.

"Nii või teisiti viiakse läbi kohtupsühhiaatriline ekspertiis," jäi kaitsja napisõnaliseks.

80-aastane Mati lahkus pärast tulistamist sündmuskohalt ja põgenes Lasnamäelt Mustamäele, kust politsei ta 40 minuti pärast tabas.