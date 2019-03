Kahele venelasele esitati süüdistus USA mikroelektroonika Eesti firmade kaudu Venemaale smugeldamises

Venemaa kodanikke, 66-aastast Valeri Kosmatšovi ja 66-aastast Sergei Vetrovit süüdistatakse vandenõus USA-s toodetud mikroelektroonika smugeldamiseks Venemaale kahe Eestis asunud varifirma kaudu. Kahel mehel õnnestus need komponendid soetada, väites, et neid kasutatakse Eestis, teatas California põhjaringkonna prokurör David Anderson, vahendab Courthouse News Service.

„Komponentide hulgas olid kahel otstabel kasutatavad programmeeritavad arvutikiibid, mis on kasutatavad karmides keskkondades, mis muudab need kasulikeks nii tsiviil- kui ka sõjalistes rakendustes,” ütles Anderson. „Olles kiibid Eestis kätte saanud, smugeldasid süüalused need väidetavalt hiljem Vene Föderatsiooni, kasutades osaliselt pestud raha.”

Kosmatšov, kes on ka naturaliseerunud Eesti kodanik, vahistati eelmise aasta septembris Tallinnas ja anti USA-le välja eelmisel nädalal. Vetrov on endiselt tagaotsitav.

Mehi võib oodata rahapesu ja rahvusvahelise eriolukorra majandusvolituste seaduse rikkumise eest kuni 20-aastane ja smugeldamise eest kuni kümneaastane vanglakaristus.

Kosmatšov jääb vahi alla kuni järgmise kohtuistungini 28. märtsil.