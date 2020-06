Politsei Twitter'i kontol on märgitud, et kõnealune juht puhus alkomeetri näidu kohaselt esialgselt välja tervelt 2,5 promilli joovet. See toob kaasa kriminaalmenetluse.

Juhi esialgseks joobeks mõõdeti 2,5 promilli, mis toob kaasa kriminaalmenetluse. Kui jood, siis ära sõida! #IdaP #Liiklus — Politsei (@Politsei) June 23, 2020



Loo moraal: kui jood, ära sõida!