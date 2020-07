Kaaskundelt 2-meetrist distantsi palunud ostlejat ähvardati noaga neeru pussitada

Delfiga suhelnud kauplusekülastaja sõnul sai juhtum alguse neljapäeval kella 19 paiku Aardla ja Võru tänava ristil asuva toidupoe kassajärjekorrast.

„Trügis selga ja köhis,” kirjeldas anonüümsust palunud ohver (täisnimi toimetusele teada, loos edaspidi Ats) Delfile. Seepeale palus end järjekorras ebaturvaliselt tundnud Ats turtsujal kahemeetrist vahet hoida, et too teda pisikutega ei nakataks. Alkoholijoobes tülitekitaja aga alustas seepeale sõimamisega. „Lõugas, et oota ukse taga, ma tulen,” kirjeldas Ats talle kassa järjekorras laekunud ähvardust.

Penisonärist Ats kasutab liikumiseks abivahendit – pildilolevat elektritõukeratast. Poest väljudes läks tal seda vaja hoopis enesekaitseks ja tagatipuks ka jälitustegevuseks, sest poe kõrval oleva sularahaautomaadi juures oli probleeme valmistanud 58-aastane mees võtnud välja noa ja selle Atsile neeru pista lubanud. „Õnneks oli mul tõukeratas, millega sain end kaitsta. Sain vahele panna!” kirjeldas Ats.

Ehmunud Ats hakkas siis karjuma, et kutsub politsei. Et ümberringi oli kogunenud ka palju pealtvaatajaid, otsustas noakangelane oma jalgratta selga hüpata ja põgeneda.

Ats ei jätnud asja sinnapaika ja otsustas teda pussitada soovinud kahtlusalust jälitama hakata. Vahepeal informeeris ta korduvalt ka politseid, et kahtlusaluse asukohast raporteerida. Esialgu noakaak isegi ei märganud, et elektritõukerattaga Ats teda jälitab, kuid kui ta seda ühel hetkel tähele pani, võttis jälle terariista taskust välja.

Kui tagaajamine oli juba paar-kolm kilomeetrit väldanud, tabas noamehe ka politsei. Korralvalvurid viisid 58-aastase kahtlusaluse arestimajja ning Andres läks õhtul ka politseile ütlusi andma.

Noamees on taas vabaduses

Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul on ametivõimudel juhtunu asjaolud selgitamisel.

"Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb ähvardamist. Mees peeti kohapeal kahtlustatavana kinni ja praeguseks, kui esmased menetlustoimingud on tehtud, on mees vabaks lastud," selgitas Gonjak.